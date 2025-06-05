Прорыва не произошло

Новая встреча представителей России и Украины еще раз показала, что в Киеве мира не хотят В Турции прошел второй раунд переговоров между делегациями России и Украины.
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