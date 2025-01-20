📹⚡️Отечественная «антиматериальная» 12,7-мм винтовка СВЛ-5 «Опустошитель» от Lobaev Arms продолжает демонстрировать высочайшую эффективность в руках снайперских пар и групп российской армии.
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📹⚡️Отечественная «антиматериальная» 12,7-мм винтовка СВЛ-5 «Опустошитель» от Lobaev Arms продолжает демонстрировать высочайшую эффективность в руках снайперских пар и групп российской армии.