МИД заявил о вводе санкций против главы британского штаба обороны Радакина

Им от этих санкций стало ужасно плохо? Вон, на ВВП какой-то судья -ублюдок телегу накатал, так ВВП уже боится и выехать за пределы. А адмирал сможет к нам приехать с частным визитом?

d

demyr150648

Пора давно перестать жевать солому МИДУ и МФ: на ... они с таким профуровнем вообще нужны. Эдак у нас "каждая кухарка " сможет управлять чем хочет. Вот, Набиулина-тетя, или этот, что космосом рулил журналистик, или оленевод-воитель! Живем, братва с такими атаманами и не тужим.