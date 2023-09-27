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МИД заявил о вводе санкций против главы британского штаба обороны Радакина

МИД заявил о вводе санкций против главы британского штаба обороны Радакина

Российская Федерация вводит санкции в отношении начальника штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Великобритании адмирала Энтони Радакина.

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Комментарии
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demyr150648
Им от этих санкций стало ужасно плохо? Вон, на ВВП какой-то  судья -ублюдок телегу накатал, так ВВП уже боится и выехать за пределы. А адмирал сможет к нам приехать с частным визитом?
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16 час.
d
demyr150648
Пора давно перестать жевать солому МИДУ и МФ: на ... они  с таким профуровнем вообще нужны. Эдак у нас &quot;каждая кухарка &quot; сможет управлять чем хочет. Вот, Набиулина-тетя, или этот, что космосом рулил журналистик, или оленевод-воитель! Живем, братва с такими атаманами и не тужим.
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16 час.

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