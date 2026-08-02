БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЕС официально разрешил воровать российскую нефть: «европираты» смогут безнаказанно забирать себе сырье с наших танкеров

ЕС официально разрешил воровать российскую нефть: «европираты» смогут безнаказанно забирать себе сырье с наших танкеров

ЕС официально разрешил воровать российскую нефть Иллюстрация "Блокнот" Евросоюз разрешил продавать российскую нефть с задержанных танкеров без компенсации владельцам.

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Комментарии
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Александр Корякин
Не беда, Маша же выразит &quot;глубокую озабоченность&quot;?
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1 м.
ДГ
Дмитрий Гурин
Юрий С
Провести закон об разрешении атаковать корабли и инфраструктуру любой страны которая украдеть  нефть. Вплоть до применения баллистических ракет.
Не жирно им будет &quot;баллистикой&quot; по пограничным судам, судам береговой охраны, н в самом лучшем для нас случае корветам. Хватит и эсминца сопровождения или пары МРК шифр &quot;Каракурт&quot; (Проект 22800). В 2008 ини много шухера грузинам наделали а сейчас после переоснащения еще лучше стали.
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1 м.
Daddy Bo
Но в любом случае, ответ должен быть и он обязан учитывать зашкаливающий уровень наглости бандитских правительств Европы, разрешивших самим себе грабёж.
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1 м.