ЕС официально разрешил воровать российскую нефть: «европираты» смогут безнаказанно забирать себе сырье с наших танкеров

ДГ

Дмитрий Гурин

Юрий С Провести закон об разрешении атаковать корабли и инфраструктуру любой страны которая украдеть нефть. Вплоть до применения баллистических ракет.

Не жирно им будет "баллистикой" по пограничным судам, судам береговой охраны, н в самом лучшем для нас случае корветам. Хватит и эсминца сопровождения или пары МРК шифр "Каракурт" (Проект 22800). В 2008 ини много шухера грузинам наделали а сейчас после переоснащения еще лучше стали.