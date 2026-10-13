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Орелtimes

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В Орле на Наугорке сбили молодого мотоциклиста

В Орле на Наугорке сбили молодого мотоциклиста

Сегодня, 13 октября, в Орле под колёса «Лады Гранта» попал 17-летий водитель мотоцикла. Авария произошла на Наугорском шоссе.

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