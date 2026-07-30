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Глава Коморской федерации футбола о продаже ФИФА прав на ЧМ: «Для африканцев это не табу. У нас проблема с деньгами, нет ни одного спонсора. В Европе с таким почти не сталкиваются»

Президент Коморской федерации футбола Саид Али Саид Атуман отметил, что предложение ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам и выплатить поддержавшим инициативу ассоциациям по 40 млн долларов по-своему привлекательно.

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