Врачи назвали шесть самых вредных продуктов, в которых трансжиров больше, чем сахара

Эти продукты замедляют метаболизм и могут привести к отекам и лишнему весу.Гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале указала на трансжиры как на самый вредный продукт, содержание которых превышает уровень вредности сахара.
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