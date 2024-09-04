Момент смертельного ДТП на набережной Лейтенанта Шмидта, 11 попал на видео. Авария случилась вечером 3 сентября.
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Момент смертельного ДТП на набережной Лейтенанта Шмидта, 11 попал на видео. Авария случилась вечером 3 сентября.