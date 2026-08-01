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Смешные картинки про закатки и заготовки на зиму

Смешные картинки про закатки и заготовки на зиму

Банки, крышки и кипяток — самое время вспомнить, что такое настоящая летняя страда. В первый день августа отмечается Международный день консервирования, и это отличный повод посмеяться над ритуалом, знакомым каждому.

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