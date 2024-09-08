Орловцы не оценили молодёжное движение квадроберов

В социальных сетях активно набирает обороты обсуждение темы нового молодёжного движения квадроберов. Квадробика — это вид физической активности для детей и подростков, которые с помощью простейших масок, перчаток, хвостов на резинке пытаются подражать повадкам животных.
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