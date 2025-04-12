Шнуров считает инициативу об увеличении размеров штрафа за употребление мата бесперспективной

Он готов платить за возможность пользоваться «полной версией» русского языка Как сообщает информационное агентство ТАСС, фронтмен группы «Ленинград», Сергей Шнуров, считает идею введения штрафов за употребление мата бесполезной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии