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Петербургский дневник

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Шнуров считает инициативу об увеличении размеров штрафа за употребление мата бесперспективной

Шнуров считает инициативу об увеличении размеров штрафа за употребление мата бесперспективной

Он готов платить за возможность пользоваться «полной версией» русского языка Как сообщает информационное агентство ТАСС, фронтмен группы «Ленинград», Сергей Шнуров, считает идею введения штрафов за употребление мата бесполезной.

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