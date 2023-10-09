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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Короткая ссылка 9 октября 2023, 10:48 Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины. Gettyimages.

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