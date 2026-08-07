Патрушев в Рио-де-Жанейро осмотрел многоцелевой авианосец Atlantico

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 августа. /ТАСС/. Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в четвертый и заключительный день своего визита в Бразилию осмотрел многоцелевой авианосец Atlantico, передает корреспондент ТАСС.
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