Патрушев в Рио-де-Жанейро осмотрел многоцелевой авианосец Atlantico

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 августа. /ТАСС/. Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в четвертый и заключительный день своего визита в Бразилию осмотрел многоцелевой авианосец Atlantico, передает корреспондент ТАСС.