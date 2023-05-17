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Глава МИД Индии Джайшанкар жестко ответил на выпады руководителя евродипломатии Борреля

Глава МИД Индии Джайшанкар жестко ответил на выпады руководителя евродипломатии Борреля

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что руководителю евродипломатии Жозепу Боррелю, следует изучить документы ЕС, прежде чем угрожать введением ограничений из-за российской нефти.

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