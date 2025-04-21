Узбеки – третий народ России? Скандальное заявление Исмаилова всколыхнуло общественность Ирина ВальковаРоссия вновь оказалась в эпицентре бурных обсуждений по вопросу миграции и межнациональных отношений.
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