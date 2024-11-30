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Рубен Аморим: «Верю, что я подходящий тренер для «Манчестер Юнайтед». Мы должны играть лучше, выигрывать матчи и быть честными с болельщиками»

Португальский специалист ранее заменил Эрика тен Хага на посту главного тренера команды. – Чувствуете ли вы связь с болельщиками «Манчестер Юнайтед»? – Да, конечно, я чувствую это, может быть, потому что я немного [немного] эмоциональный человек.

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