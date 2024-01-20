«Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Сельтой» в четвертьфинале Кубка Испании

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. Игры этой стадии пройдут на следующей неделе: 23 января, вторник Сельта – Реал Сосьедад 24 января, среда Атлетик – Барселона Мальорка – Жирона 25 января, четверг Атлетико – Севилья .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии