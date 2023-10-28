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Ученые обнаружили, что сперма нарушает один из главных законов физики

Ученые обнаружили, что сперма нарушает один из главных законов физики

Сперматозоиды движутся вопреки третьему закону движения Ньютона. Согласно новому исследованию, которое характеризует движение половых клеток и одноклеточных водорослей, человеческие сперматозоиды с помощью своих кнутоподобных хвостов продвигаются сквозь вязкие жидкости, по-видимому, вопреки третьему закону движения Ньютона.

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