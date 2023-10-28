Ученые обнаружили, что сперма нарушает один из главных законов физики

Сперматозоиды движутся вопреки третьему закону движения Ньютона. Согласно новому исследованию, которое характеризует движение половых клеток и одноклеточных водорослей, человеческие сперматозоиды с помощью своих кнутоподобных хвостов продвигаются сквозь вязкие жидкости, по-видимому, вопреки третьему закону движения Ньютона.
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