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Экс-президент «Барсы» Гаспар об Альваресе: «Хиль готов продать его – в любой клуб мира, кроме «Барсы». Это личное, дело не в деньгах. Ничего сделать не получится, мне кажется»

Бывший президент «Барселоны»  Жоан Гаспар поделился подробностями разговора с генеральным директором « Атлетико » Мигелем Анхелем Хилем о возможном трансфере  Хулиана Альвареса .

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