Нижегородская правда

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«Окна повылетали, повреждены машины»: жительница Белгорода рассказала о прилете беспилотника

Жительница Белгорода рассказала о моменте прилета беспилотника. Как сообщает телеканал «360», вечером 13 августа, в результате взрыва обрушились плитки вентилируемого фасада с седьмого по 13‑й этажи жилого дома.

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