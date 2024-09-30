Ни одна армия нашего времени, кроме Российской, не обладает таким разносторонним боевым и при этом победным опытом, полученным в реальных условиях первого крупномасштабного европейского военного конфликта XXI века.
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