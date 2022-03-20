Макдэвид – 1-й игрок за 20 лет с 90+ очками в 6 сезонах подряд. Предыдущее достижение у Ягра

Коннор Макдэвид – 1-й игрок НХЛ за 20 лет с 90+ очками в 6 сезонах подряд. Капитан «Эдмонтона» забросил 35 шайб и сделал 55 результативных передач в 61 матче текущего регулярного чемпионата.
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