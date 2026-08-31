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Себастьен Ожье извинился перед президентом FIA

Себастьен Ожье извинился перед президентом FIA Getty Images / Red Bull Content PoolДевятикратный и действующий чемпион мира по ралли Себастьен Ожье публично извинился перед президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом и президентом Парагвая Сантьяго Пеньей за «неуместный разговор», состоявшийся во время Ралли Парагвая в минувшие выходные.

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