Себастьен Ожье извинился перед президентом FIA Getty Images / Red Bull Content PoolДевятикратный и действующий чемпион мира по ралли Себастьен Ожье публично извинился перед президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом и президентом Парагвая Сантьяго Пеньей за «неуместный разговор», состоявшийся во время Ралли Парагвая в минувшие выходные.