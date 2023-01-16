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Россия заработала на экспорте удобрений в 2022 году $16,7 млрд

Доходы России от экспорта удобрений за первые 10 месяцев 2022 года подскочили на 70% до $16,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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