Россия заработала на экспорте удобрений в 2022 году $16,7 млрд

Доходы России от экспорта удобрений за первые 10 месяцев 2022 года подскочили на 70% до $16,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.