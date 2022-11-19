Аналитики букмекера предсказали первый тур группового этапа Чемпионата мира

Уже в это воскресенье начнется самый долгожданный праздник для всех любителей футбола! Специально к этому событию главный спонсор спортивных эмоций предлагает прогноз на первый тур группового этапа Чемпионата мира! Мы собрали интересные матчи, достойные вашего внимания! Матч Сенегал — Нидерланды состоится в понедельник, 21 ноября, на стадионе «Аль-Тумама.
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