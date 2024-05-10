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Владимир Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

Владимир Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Госдума, которая впервые получила право формировать состав правительства, проведет пленарное заседание по вопросу утверждения главы правительства 10 мая в 14:00.

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