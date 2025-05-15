Джабаров заявил, что уровень делегатов РФ в Стамбуле «выше крыши»

Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле квалифицированный, уровень представителей - «выше крыши», заявил в разговоре со «Звездой» первый зампредседателя Комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.
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