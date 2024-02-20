Новые склады в индустриальном парке в Пушкино создадут более 400 рабочих мест

Строительство трех новых складов запланировали в индустриальном парке «PNK ПАРК ПУШКИНО 2». Реализация проекта позволит создать в округе более 400 рабочих мест, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.
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