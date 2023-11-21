RT: кому положены соцвыплаты от работодателя

Вопрос выплаты материальной помощи сотрудникам решает работодатель. Он же определяет, кому и в каких случаях положена такая поддержка, сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии