Комиссия МО Польши уничтожила ряд вещдоков по делу о крушении Ту-154 в Смоленске

Подкомиссия польского министерства национальной обороны, которая занималась повторным расследованием крушения самолета Ту-154 при заходе на посадку в российском аэропорту Смоленск-Северный, потеряла и уничтожила часть вещественных доказательств по этому делу.
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