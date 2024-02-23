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Комиссия МО Польши уничтожила ряд вещдоков по делу о крушении Ту-154 в Смоленске

Комиссия МО Польши уничтожила ряд вещдоков по делу о крушении Ту-154 в Смоленске

Подкомиссия польского министерства национальной обороны, которая занималась повторным расследованием крушения самолета Ту-154 при заходе на посадку в российском аэропорту Смоленск-Северный, потеряла и уничтожила часть вещественных доказательств по этому делу.

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