Финансовый гороскоп на март 2024 года: Темный Сох спутает все планы Елена ГалицкаяВ марте 2024 года финансовое положение знаков зодиака окажется под влиянием двух могущественных сил – китайского Дракона, который распространяет амбиции и предлагает интересные финансовые возможности, и славянского символа Темного Соха.