Новые правила от МВД: кредиты под строгим запретом Ирэн ОрлонскаяВ рамках форума Positive Hack Day 2025, состоявшегося 23 мая, заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов представил инициативу о введении базового запрета на оформление кредитов.
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