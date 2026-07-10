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Нужно перестать миндальничать: Журавлёв ответил на угрозы Украины атаковать российские танкеры

Нужно перестать миндальничать: Журавлёв ответил на угрозы Украины атаковать российские танкеры

Украина уведомила Грецию, что и в дальнейшем будет наносить удары по российским кораблям и танкерам в открытом море, рассматривая такие действия как реализацию «своего права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН».

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