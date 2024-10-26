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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Климов: «В этом году не жду, что мы поедем на международные старты. Поэтому стараюсь не терять времени, пошел учиться»

— Слышали, что вы поступили в Российский международный олимпийский университет. Тяжело совмещать учебу с карьерой? — Да, я учусь на дневном отделении.

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