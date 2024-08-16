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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции задержали в Ингушетии двоих подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Ингушетия совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия и ВОГ МВД России в Республике Ингушетия в рамках 1-го этапа ОПМ «Мак - 2024» установлена причастность двоих граждан к покушению на сбыт наркотических средств в крупном размере.

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