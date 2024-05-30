FT: НАТО обладает только 5% требуемых мощностей ПВО для защиты Восточной Европы

Данные системы - одна из главных проблем альянса Альянс НАТО обладает 5% от необходимых мощностей в сфере ПВО для защиты Восточной и Центральной Европы в случае, если начнется полномасштабный конфликт, пишет издание Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии