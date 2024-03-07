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Вечерний Новосибирск

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Мощная магнитная буря ждет жителей Новосибирска 8 марта

Мощная магнитная буря ждет жителей Новосибирска 8 марта

Магнитную бурю в Международный женский день 8 марта эксперты оценивают в четыре балла. Метеочувствительные люди в это время испытают головную боль, слабость, раздражительность, возможны проблемы с давлением.

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