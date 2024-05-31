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Министр Котяков: при назначении семейной налоговой выплаты учтут детей до 23 лет

Министр Котяков: при назначении семейной налоговой выплаты учтут детей до 23 лет

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что назначение семейной налоговой выплаты будет касаться семей с двумя и более детьми, в которых воспитываются дети в возрасте до 18 либо до 23 лет в том случае, если ребенок учится очно.

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