Министр Котяков: при назначении семейной налоговой выплаты учтут детей до 23 лет

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что назначение семейной налоговой выплаты будет касаться семей с двумя и более детьми, в которых воспитываются дети в возрасте до 18 либо до 23 лет в том случае, если ребенок учится очно.