Аномальные морозы в ближайшие дни ожидаются в Красноярске и Хакасии

В соответствии с данными, которые были представлены региональными главами МЧС, на территории Красноярска и соседней Хакасии прогнозируется наступление аномальных морозов в конце текущей и начале следующей недели.
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