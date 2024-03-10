Видео: 90 минут игрового процесса ролевого экшена No Rest for the Wicked Разработчики и...

Видео: 90 минут игрового процесса ролевого экшена No Rest for the WickedРазработчики из Moon Studios предоставили геймерам возможность оценить первые 90 минут игрового процесса грядущего изометрического ролевого экшена No Rest for the Wicked.
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