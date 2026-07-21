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Уход из «Ленкома», потеря ребёнка на позднем сроке и развод после 15 лет брака: тихие драмы Людмилы Артемьевой

Уход из «Ленкома», потеря ребёнка на позднем сроке и развод после 15 лет брака: тихие драмы Людмилы Артемьевой

В актёрской среде Людмила Артемьева известна умением отстаивать свои личные границы и легко отпускать то, что перестало приносить радость.

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