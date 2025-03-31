Бенгальский тир: как пройдут российско-индийские учения «Индра Нэви – 2025»

Операция по оказанию помощи аварийному кораблю, поиск и блокирование подводной лодки, артиллерийские стрельбы — такие элементы вошли в программу стартовавших в понедельник в Бенгальском заливе российско-индийских военно-морских учений «Индра Нэви – 2025».
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