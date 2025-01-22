«Военная хроника» отметила необычные изменения в работе авиации США

«Военная хроника» отметила ряд необычных изменения в работе американской авиации в Европе. «Если верить данным Flightradar, то авиация США резко сократила полёты в польский Жешув», — говорится в материале.
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