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Царьград

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10 октября изменить жизнь к лучшему. Что можно и нельзя делать в Покровскую родительскую субботу

10 октября изменить жизнь к лучшему. Что можно и нельзя делать в Покровскую родительскую субботу

Покровская родительская суббота приходится на 10 октября 2026 года. В эту дату также чтят память преподобного Савватия, основателя Соловецкой обители.

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