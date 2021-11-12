Противоречия между США и Турцией – следствие несовпадения их внешнеполитических стратегий 4 ноября председатель комитета по иностранным делам Американского сената Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) внёс поправку к проекту военного бюджета на следующий финансовый год (в США начался 1 октября), которая предусматривает проведение проверок экспорта беспилотников из Турции и ограничение продажи запчастей для турецкой программы производства беспилотников.
В состоянии ли Вашингтон привести Анкару к послушанию?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Свежие комментарии