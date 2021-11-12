В состоянии ли Вашингтон привести Анкару к послушанию?

КИРИЛЛ Трифонов

Нам не надо ничего предлагать туркам а нужно параллельно со штатами опустить их промышленность и экономику ниже плинтуса. Ведь хороший враг это мертвый враг или кто то сомневается что турция является нашим экзистенциальным врагом.