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В состоянии ли Вашингтон привести Анкару к послушанию?

В состоянии ли Вашингтон привести Анкару к послушанию?

Противоречия между США и Турцией – следствие несовпадения их внешнеполитических стратегий 4 ноября председатель комитета по иностранным делам Американского сената Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) внёс поправку к проекту военного бюджета на следующий финансовый год (в США начался 1 октября), которая предусматривает проведение проверок экспорта беспилотников из Турции и ограничение продажи запчастей для турецкой программы производства беспилотников.

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Комментарии
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КИРИЛЛ Трифонов
Нам не надо ничего предлагать туркам а нужно параллельно со штатами опустить их промышленность и экономику ниже плинтуса. Ведь хороший враг это мертвый враг или кто то сомневается что турция является нашим экзистенциальным врагом.
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