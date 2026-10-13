Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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ОТЖИГ НЕГАТИВА

ОТЖИГ НЕГАТИВА

ОТЖИГ НЕГАТИВА🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯3 свечи скручиваются в одну, читая при этом один из заговоров:  "Огнем ярым Сожгу да спалю Сполохи-переполохи Ломоту да щепоту Притки и прикосы Уроки и уговоры Падежи да прострелы С чада божьего (имя) Из его очей, из главы Из семьдесяти суставов, полусуставов и подсуставов.

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