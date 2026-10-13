ОТЖИГ НЕГАТИВА🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯3 свечи скручиваются в одну, читая при этом один из заговоров: "Огнем ярым Сожгу да спалю Сполохи-переполохи Ломоту да щепоту Притки и прикосы Уроки и уговоры Падежи да прострелы С чада божьего (имя) Из его очей, из главы Из семьдесяти суставов, полусуставов и подсуставов.