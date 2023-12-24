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И работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей с 26 декабря

И работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей с 26 декабря

Пенсионерам объявили о денежной выплате, которую будут перечислять всего один раз. Ее размер составит 10 тысяч рублей, а выдавать такие деньги будут вне зависимости от наличия или отсутствия работы, но при соблюдении условия.

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