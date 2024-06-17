RM показал тайное Чонгука и Ви: «Макнэ сторонится лучшего друга, делая вид, что с Джином ему комфортнее»

Ребята из BTS все чаще и чаще появляются в социальных сетях. Некоторые из них ушли в армию не так давно, но это вовсе не значит, что они скучают по своим фанатам гораздо меньше чем те, которые отдают долг воинской части на протяжении долгого времени.
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