Тазетдинова в Таджикистане: Для нас важен организованный набор мигрантов

Для Татарстана важен организованный набор трудовых мигрантов. О причинах этого на встрече татарстанской делегации с министром труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнорой Хасанзода рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.