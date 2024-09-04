Тазетдинова в Таджикистане: Для нас важен организованный набор мигрантов

Для Татарстана важен организованный набор трудовых мигрантов. О причинах этого на встрече татарстанской делегации с министром труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнорой Хасанзода рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.
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