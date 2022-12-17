«Я выписал всех девятерых футболистов, кто бил у них». Кузнецов о подготовке к буллиталити перед финалом МФЛ

Дмитрий Кузнецов рассказал, как готовился к серии буллиталити перед финалом Winline Медиалиги. «Я выписал всех девятерых футболистов, кто бил у них («Родины Медиа» – прим.

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